Донбасс с разницей в три шайбы обыгрывает Белый Барс

29.01.2017 16:57

В матче 33-го тура "Донбасс" добыл свою 25 победу в Украинской хоккейной лиге сезона-2016/17. В Дружковке подопечные Анатолия Степанищева, которому в день матча исполнилось 56 лет, обыграли "Белый Барс".



В первых двух периодах хозяева полностью владели инициативой, не позволив сопернику организовать ни единого по-настоящему острого момента у ворот Евгения Царегородцева. При этом сами провели четыре результативных выпада. Сначала Роман Благой уместно подставил клюшку под бросок Всеволода Толстушко, затем 14-й гол в сезоне оформил Никита Буценко, счет 3:0 сделал Шамиль Рамазанов, а под занавес второго отрезка сумасшедшим по силе броском от синей линии отметился защитник Вячеслав Хакимов.



На 46-й минуте лазейку в обороне дончан нашел Сергей Бабинец, лишив вратаря "Донбасса" возможности оформить шатаут. Правда, на большее гостей не хватило, а единственной шайбы для того, чтобы набрать очки было не достаточно.



Украинская хоккейная лига. 33 тур.



"Донбасс" Донецк – "Белый Барс" Белая Церковь – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).



Шайбы: 1:0 Р.Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 Буценко (Хакимов), 29:50, 3:0 Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 29:35, 4:0 Хакимов (Р.Благой, Буценко), 31:33, 4:1 Бабинец (Дворецкий), 45:47-бол.

Источник: hcdonbass.com