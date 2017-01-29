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Экс-замглавы Генштаба рассказал, как ВСУ пытались натравить на Майдан

29.01.2017 15:29
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Экс-замглавы Генштаба рассказал, как ВСУ пытались натравить на Майдан

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, чтоМВД и СБУ требовали от украинских военных выделить силы для разгона Майдана в 2014 году

Об этом Думанский рассказал в интервью «Апострофу».

«В то время было действительно противостояние гражданского населения: на Майдане, Грушевского, Институтской. В МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в разных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве», — сказал он.

Думанский сообщил, что написал рапорт об отставке после того, как узнал о подобных инициативах со стороны силовиков.

«Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренним войскам, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфлікт», — добавил он.

 

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, Майдан, Генштаб, ВСУ
 
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