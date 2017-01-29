Монетизация субсидий: в Кабмине рассказали о рисках

29.01.2017 09:23

В Кабине Министров переживают, что передача полной суммы субсидии на счет получателя может нести в себе риски

Об этом пишет «Сегодня».

«Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина», — рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

Представитель Кабмина также подчеркнула, что конечной целью монетизации является передача денег непосредственного получателям льгот.

«Конечная цель – дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию», – добавила она.

Как писала Politeka, в 2017 году Кабинет министров намерен разработать концепцию монетизации субсидий.

Чиновники считают, что после этого появится стимул для экономии – чем меньше потратили на «коммуналку», тем больше денег осталось.

Источник: politeka.net