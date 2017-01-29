НАБУ в шоке от приговора киевскому судье-взяточнику

29.01.2017 20:05

29 января Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в ходатайстве об аресте судьи Соломенского райсуда Киева, задержанного на взятке в 22 тыс. долларов

Об этом пишет Politeka по информации пресс-службы НАБУ.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым», — говорится в сообщении.

В бюро сообщают, что, принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, который не имеет никакой юридической силы.

«Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы», — добавили в бюро.

НАБУ призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку вердикту судьи по делу его коллеги, задержанного на взятке.

Источник: politeka.net