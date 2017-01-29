Названы условия возвращения Януковича в Украину

29.01.2017 18:50

Экс-президент Виктор Янукович вернется в Украину для участия в суде в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на его убийство

Об этом в эфире «112 Украина» заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По словам Сердюка, Янукович будет принимать участие в рассмотрении данного дела, несмотря на «нежелание руководителей ГПУ».

«Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении», — заявил Сердюк.

Источник: politeka.net



