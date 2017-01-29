Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште

29.01.2017 21:20

В оккупированной Алуште российские захватчики с маниакальным упорством уничтожают зеленые насаждения.

Об этом сообщает блогер Крымский Бандеровец.

«Оккупанты продолжают пилить на дрова зелёные насаждения городов. Это какой-то особый вид маниакального вредительства?», - пишет он в комментарии к обнародованному фото.

Источник: sprotyv.info