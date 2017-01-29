Главная / Новости / Украина / Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште
Последние новости раздела
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште 21:20
- Россия не собирается уходить из Украины, - Геращенко20:57
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину20:28
- НАБУ в шоке от приговора киевскому судье-взяточнику20:05
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- Названы условия возвращения Януковича в Украину18:50
Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште
29.01.2017 21:20
В оккупированной Алуште российские захватчики с маниакальным упорством уничтожают зеленые насаждения.
Об этом сообщает блогер Крымский Бандеровец.
«Оккупанты продолжают пилить на дрова зелёные насаждения городов. Это какой-то особый вид маниакального вредительства?», - пишет он в комментарии к обнародованному фото.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Алушта, деревья
Читайте также:
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Мэра поставили на Евро-счетчик
- Крымский осьминог напророчил "Шахтеру" победу
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- «Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области16:10
- Авдеевка обесточена в результате обстрелов15:35
- Бой за Авдеевку: военные понесли потери14:55
- Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление14:25
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште 21:20
- Россия не собирается уходить из Украины, - Геращенко20:57
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину20:28
- НАБУ в шоке от приговора киевскому судье-взяточнику20:05
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Что нужно знать о группе крови
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение