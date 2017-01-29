Под Черкассами тысячи людей без тепла из-з аварии

29.01.2017 17:30

Жертв и пострадавших нет в результате ЧП.

В городе Монастырище Черкасской области из-за аварии на котельной Теплокоммунэнерго без теплоснабжения остались около двух тысяч абонентов – это пять тысяч человек из 13 100 проживающих в районном центре. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в ночь на воскресенье, 29 января, разрушилась дымовая труба котельной. Жертв и пострадавших нет.

"Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году. В результате происшествия разрушилось 60 метров ее верхней части", – отметили в ГСЧС.

Для разбора конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. По состоянию на 11.00 в городе удалось полностью восстановить режим подачи теплоснабжения во все жилые помещения на минимальном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры введены в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернуты пункты обогрева.

Решается вопрос о переподключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия", – пояснили спасатели.

Источник: korrespondent.net