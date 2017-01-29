- Под Черкассами тысячи людей без тепла из-з аварии17:30
- Донбасс с разницей в три шайбы обыгрывает Белый Барс16:57
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- «Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области16:10
- Экс-замглавы Генштаба рассказал, как ВСУ пытались натравить на Майдан15:29
- Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище 15:17
- Бой за Авдеевку: военные понесли потери14:55
- Повышение тарифов с 1 марта: сколько будет стоить работа утюга и микроволновки12:57
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля12:05
- Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо11:48
Под Черкассами тысячи людей без тепла из-з аварии
Жертв и пострадавших нет в результате ЧП.
В городе Монастырище Черкасской области из-за аварии на котельной Теплокоммунэнерго без теплоснабжения остались около двух тысяч абонентов – это пять тысяч человек из 13 100 проживающих в районном центре. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в ночь на воскресенье, 29 января, разрушилась дымовая труба котельной. Жертв и пострадавших нет.
"Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году. В результате происшествия разрушилось 60 метров ее верхней части", – отметили в ГСЧС.
Для разбора конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. По состоянию на 11.00 в городе удалось полностью восстановить режим подачи теплоснабжения во все жилые помещения на минимальном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры введены в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернуты пункты обогрева.
Решается вопрос о переподключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия", – пояснили спасатели.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, Черкассы, авария
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- «Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области16:10
- Авдеевка обесточена в результате обстрелов15:35
- Бой за Авдеевку: военные понесли потери14:55
- Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление14:25
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"22:25
- В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля21:54
- Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"21:47
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- Обама получит рекордную сумму за книгу воспоминаний17:40
- Под Черкассами тысячи людей без тепла из-з аварии17:30
- Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"17:15
- Донбасс с разницей в три шайбы обыгрывает Белый Барс16:57
- В США создали стрекозу-киборга16:55
- Российский эксперт объяснил, почему Трамп не снимет санкции16:45
- Германия в шоке от Трампа: названы угрожающие последствия16:35
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- «Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области16:10
- Определена любимая музыка собак15:50
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом