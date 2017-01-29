Россия не собирается уходить из Украины, - Геращенко

29.01.2017 20:57

Выполнение Минских соглашений было заблокировано Россией и марионеточными руководителями так называемых «л/днр», так как цель Москвы — это не покорение шахтерского края, а вся Украина.

Об этом заявила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко уверена, что «цель Москвы — это не покорение шахтерского края, а вся Украина».

«Выполнение минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными «руководителями республик» и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы — это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал , что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран», — пишет Геращенко.

В этом она видит причину фактического блокирования с сентября 2016 года процесса освобождения пленных.

«Для Москвы — это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, что больше двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга», — добавила политик.

Геращенко подчеркнула важность солидарной позиции стран ЕС о продолжении санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений и возвращения Украиной контроля над границей. «А вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными», — уверена первый вице-спикер.

Источник: sprotyv.info