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Россия запустит в обход Украины 240 поездов
Новая железная дорога не будет проходить по территории Украины
Россия строит электрофицированную железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово. Пропускная способность участка после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях Об этом сообщил вице-президент РЖД Олег Тони.
"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", – сказал он.
По словам Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 строителей и 1500 единиц техники. В этом году будет уложено более 150 км рельсов.
Железная дорога в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.
Как сообщалось, ранее РФ назвала сроки запуска железной дороги в обход Украины. Стоимость строительства такой линии в РЖД в 2015 году оценивали в 45-60 млрд рублей.
В ведомстве поясняли, что дорога необходима, чтобы "иметь устойчивое, уверенное и ни от кого не зависящее движение в южном направлении".
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, поезд
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