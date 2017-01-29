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Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище
29.01.2017 15:17
Местные жители бьют тревогу и делятся версиями
В районе Гурзуфа уничтожают историческое мусульманское кладбище Гурзуф-азиз. Как сообщают местные жители, это происходит по приказу руководства "Артека".
"Здесь похоронен мусульманский святой. Жители Гурзуфа звонят и пишут заявления в полицию. Кладбище не тронули ни при СССР, ни при Украине. Раньше здесь были видны плиты с арабской вязью, потом кладбище заросло. Выросло много туполистной фисташки, занесенной в Красную книгу", – рассказала одна из местных жительниц.
По словам строителей, на месте кладбища будет огромный спальный корпус.
"Но в народе ходят упорные слухе, что место расчищают для гостей и спонсоров "Артека", – констатируют местные жители.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, Гурзуф, Артек, кладбище
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