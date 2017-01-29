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Субсидии на коммуналку: украинцев ждут кардинальные изменения

29.01.2017 09:16
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Субсидии на коммуналку: украинцев ждут кардинальные изменения

В 2017 году Кабинет министров намерен разработать концепцию монетизации субсидий

Об этом пишет «Сегодня».

«Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось», – рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

Чиновники считают, что после этого появится стимул для экономии – чем меньше потратили на «коммуналку», тем больше денег осталось. Если сейчас «сэкономленные» средства переходят на следующий месяц, а после монетизации «сдачу» можно будет получить «на руки».

Напомним, Министерство финансов проводит верификацию получателей субсидий, чтобы вычислить тех, кто пользуется государственной скидкой на оплату коммунальных услуг незаконно.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, монетизация
 
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