Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо

29.01.2017 11:48

Венеру можно будет увидеть уже весной. 24 марта 2017 года украинцам представится уникальная возможность лицезреть космическое чудо даже днем и невооруженным глазом.



Фантастическое небесное явление, которое украинцы уже имели возможность наблюдать в конце октября прошлого года, получило название - "двойная видимость Венеры", сообщает szaopressa.



Венера, как объясняют астрономы, окажется точно между Солнцем и Землей. Это позволит всем желающим разглядеть даже ее рельеф. А после заката, Венеру будет видно особенно четко.



Если у человека под рукой окажется еще и телескоп, тогда он даже сможет увидеть изменение времени суток на второй планете Солнечной системы, которая будет напоминать Луну. Через какое-то время она начнет излучать свечение серым цветом с оттенком желтого.



Уникальное зрелище будет недолгим, оно продлится не более 1 минуты, а затем по истечении этого срока, красивейшее зрелище можно будет увидеть не раньше осени, и то только ранним утром.

Источник: from-ua.com