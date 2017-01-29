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Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо

29.01.2017 11:48
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Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо

Венеру можно будет увидеть уже весной. 24 марта 2017 года украинцам представится уникальная возможность лицезреть космическое чудо даже днем и невооруженным глазом.

Фантастическое небесное явление, которое украинцы уже имели возможность наблюдать в конце октября прошлого года, получило название - "двойная видимость Венеры", сообщает szaopressa.

Венера, как объясняют астрономы, окажется точно между Солнцем и Землей. Это позволит всем желающим разглядеть даже ее рельеф. А после заката, Венеру будет видно особенно четко.

Если у человека под рукой окажется еще и телескоп, тогда он даже сможет увидеть изменение времени суток на второй планете Солнечной системы, которая будет напоминать Луну. Через какое-то время она начнет излучать свечение серым цветом с оттенком желтого.

Уникальное зрелище будет недолгим, оно продлится не более 1 минуты, а затем по истечении этого срока, красивейшее зрелище можно будет увидеть не раньше осени, и то только ранним утром.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Венера
 
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