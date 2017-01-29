В Киеве напали на известную украинскую певицу

29.01.2017 09:31

Известная украинская певица подверглась страшному нападению на левом берегу Киеву — Наталья Шелепницкая в момент нападения находилась в собственном автомобиле. Как рассказала пострадавшая, преступник прямо возле заправки разбил боковое стекло, схватил дамскую сумочку и скрылся. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Шелепницкой, женщина уцелела чудом, в настоящее время она благодарит судьбу, что осколки разбившегося окна не задели её глаза.



Как рассказала Народная артистка Украины, она ехала в собственном автомобиле недалеко от станции метро «Осокорки». Во время поездки она заметила, что машина её «не слушается» — её вело вправо. Когда артистка остановилась возле заправки, чтобы позвонить мужу и попросить его о помощи с автомобилем, её машину атаковал преступник: он выбил окно, схватил сумку и скрылся. В дамской сумочке, по данным Шелепницкой, находились ключи от квартиры, деньги, а также документы и диск с собственными песнями.



Артистка отметила, что ей не удалось рассмотреть лицо преступника, хотя у неё до сих пор стоит жуткая картина ограбления перед глазами. Звезда уже обратилась за помощью к правоохранительным органам, там ей сказали, что подобные случаи в последнее время, к сожалению, не редкость. Певица предполагает, что грабители предусматривали иной сценарий её ограбления — дождаться, пока она выйдет из машины, чтобы беспрепятственно схватить сумку.

Источник: replyua.net