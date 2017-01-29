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В Украину идут морозы до -28
Холоднее всего будет в восточной части Украины. Слабые морозы ожидают запад страны.
30 января существенных осадков не ожидается. На дорогах гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, сообщает Укргидрометцентр.
Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и в Закарпатье ночью 11-16 °, днем 7-12 ° мороза, в восточной части ночью 19-24 °, днем 13-18 ° мороза. На остальной территории ночью 5-10 °, днем 1-6 ° мороза.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 11-13 °, днем 8-10 ° мороза.
На 31 января синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м / с.
Температура в западных областях ночью 5-10 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла; в большинстве областей Левобережья ночью 19-24 °, в восточных областях местами 25-28 °, днем 8-13 ° мороза; на остальной территории ночью 12-17 °, днем 3-8 ° мороза.
На 31 января в Киеве синоптики также прогнозируют ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем 4-6 ° мороза.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, мороз
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