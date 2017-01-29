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В Украину идут морозы до -28

29.01.2017 18:10
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В Украину идут морозы до -28

Холоднее всего будет в восточной части Украины. Слабые морозы ожидают запад страны.

30 января существенных осадков не ожидается. На дорогах гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и в Закарпатье ночью 11-16 °, днем ​​7-12 ° мороза, в восточной части ночью 19-24 °, днем ​​13-18 ° мороза. На остальной территории ночью 5-10 °, днем ​​1-6 ° мороза.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 11-13 °, днем ​​8-10 ° мороза.

На 31 января синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью 5-10 ° мороза, днем ​​от 1 ° мороза до 4 ° тепла; в большинстве областей Левобережья ночью 19-24 °, в восточных областях местами 25-28 °, днем ​​8-13 ° мороза; на остальной территории ночью 12-17 °, днем ​​3-8 ° мороза.

На 31 января в Киеве синоптики также прогнозируют ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем ​​4-6 ° мороза.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, погода, мороз
 
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