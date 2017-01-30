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4 млрд на тероризм в Україні: шокуючі результати розслідування держслужби
Протягом березня 2014 – грудня 2016 років виявлено фінансових операцій на 4,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму
Як передає “Експресо”, про це повідомляють у Державній службі фінансового моніторингу України.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – грудень 2016 років) щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 152 матеріали (114 узагальнених та 38 додаткових узагальнених матеріалів).
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), за цими матеріалами становить 4,1 млрд гривень.
За вказаний період на рахунках високопосадовців “ДНР” та “ЛНР” виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, терроризм
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