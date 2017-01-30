«Азов» блокуватиме російські банки в усій Україні

30.01.2017 15:32

Активісти національного корпусу «Азов» мають намір блокувати відділення російських банків на території всієї України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу корпусу.

Такі акції представники корпусу в понеділок, 30 січня, уже почали в Києві біля центральних офісів найвідоміших російських банків на території України: «Сбербанк России», «Альфа-Банк», «БМ-банк», «ВТБ банк» і «Промінвест банк».

Активісти заявляють, що у столиці блокуватимуть російські банки ще кілька днів, а потім розширять географію своїх протестів по всій Україні.

Зазначимо, вони вимагають закрити у країні всі банки РФ і закликають українців забрати звідти свої гроші.

Також в «Азові» заявляють, що за час головування Валерії Гонтаревої у НБУ кількість російських банків в Україні нібито зросла до 40%.

Источник: politeka.net