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«Азов» блокуватиме російські банки в усій Україні

30.01.2017 15:32
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«Азов» блокуватиме російські банки в усій Україні

Активісти національного корпусу «Азов» мають намір блокувати відділення російських банків на території всієї України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу корпусу.

Такі акції представники корпусу в понеділок, 30 січня, уже почали в Києві біля центральних офісів найвідоміших російських банків на території України: «Сбербанк России», «Альфа-Банк», «БМ-банк», «ВТБ банк» і «Промінвест банк».

Активісти заявляють, що у столиці блокуватимуть російські банки ще кілька днів, а потім розширять географію своїх протестів по всій Україні.

Зазначимо, вони вимагають закрити у країні всі банки РФ і закликають українців забрати звідти свої гроші.

Також в «Азові» заявляють, що за час головування Валерії Гонтаревої у НБУ кількість російських банків в Україні нібито зросла до 40%.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Россия, Донбасс, банк
 
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