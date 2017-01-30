Цены на продукты в 2017: чего ждать украинцам

30.01.2017 15:20

Несмотря на невысокий спрос, цены на продукты продолжат расти

За два последних года продажи продуктов в Украине упали до уровня 2004-2005 гг. В этом году эксперты ожидают лишь незначительный рост.

«В идеале по некоторым видам товаров возможен рост продаж в гривне на 5-7%. С такими темпами потребление достигнет уровня 2013 г. через 10 лет. Но даже столь небольшой рост возможен лишь со второго полугодия, когда плата за коммуналку не будет такой большой, как сейчас», — считает региональный президент Jacobs Douwe Egberts (Jacobs Ukraine) Тарас Лукачук.

Несмотря на падение спроса, эксперты ожидают, что цены на продукты продолжат расти.

«В некоторых случаях производителям лучше продать меньше, но дороже и заработать столько же денег», — сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

По его словам, НБУ уже повысил свой прогноз инфляции, а общая инфляция серьезно скажется на стоимости продуктов.

Уже в январе подорожание продуктов питания было существенно выше ожиданий. Лишь за 20 первых дней года молочная продукция поднялась в цене на 3%, что в годовом выражении составляет почти 50%. Говядина выросла в цене на 2%, что в годовом выражении дает 40%. Немного подешевела в январе только свинина.

Источник: politeka.net



