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Для знищення української авіації терористи перекинули комплекси «Стріла 10М» в район Макіївки

30.01.2017 14:11
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Для знищення української авіації терористи перекинули комплекси «Стріла 10М» в район Макіївки

Представники групи «Інформаційний спротив» повідомили про те, що в підконтрольних проросійським бойовикам районах Донбасу знову почали перегруповувати та переміщувати військову техніку, про що повідомляє replyua.net. У напрямку міста Макіївка очевидці стали свідками, як терористи активно перекидають два комплекси, основне призначення яких – знищення повітряних цілей.

У північному напрямку від Макіївки було помічено дислокацію одразу двох груп проросійських терористів. Вони, час від часу, використовують легку бронетехніку. Кожна з цих груп, підкреслили в «ІС», має на озброєнні не менше одного десятка БМП. Переважно мова йде про використання бронетранспортерів або ж бронемашин піхоти. Одна з них складається з п’яти танків. 

«В західній частині від Харцизька вдалося зафіксувати роботу двох зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10М», які було відправлено у напрямку Макіївки. Скоріше за все, така інформація про переміщення безпосередньо має відношення до відновлення активної діяльності окупантів біля Авдіївки та на півночі Донецька. Водночас, ворожі сили бояться, що ЗСУ будуть на їхні дії відповідати бойовою авіацією», - зазначили в «ІС». 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, авиация, террористы
 
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