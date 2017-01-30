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Експерт дав пораду власникам авто з іноземною реєстрацією
У правоохоронців немає жодних повноважень проводити перевірку розмитнення автомобіля, а отже, ні про які штрафи за пересування на автомобілях мова йти не може. Маються на увазі автомобілі, котрі привезли з європейських країн для особистого використання та які у десятиденний термін не пройшли процедуру розмитнення.
Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю ЗМІ озвучив Олег Ярошевич, який очолює громадську організацію «АвтоЄвроСила». За його словами, навіть за умови присутності працівника митниці правоохоронці не мають права на здійснення такої перевірки автомобілів з іноземною реєстрацією.
«Поліція не наділена повноваженнями провіряти транспортні засоби у відповідності з законом «Про Національну поліцію». І це вкрай важливо не маж права та повноважень робити запити чи викликати працівників митниці», - заявив активіст. Він додав, що поліцейські вже розробили подібні нелегальні схеми, коли вони з метою отримання неправомірної вигоди намагаються зупиняти такі автомобілі.
«Поліцейські беруть з собою митників, вони сідають в авто та прямують до траси, де й зупиняють подібні транспортні засоби. А потім виникає проблема, котра виходить на рівень YouTube».
Теги: Донбасс, советы, автомобиль
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