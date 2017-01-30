Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Експерт дав пораду власникам авто з іноземною реєстрацією

30.01.2017 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Експерт дав пораду власникам авто з іноземною реєстрацією

У правоохоронців немає жодних повноважень проводити перевірку розмитнення автомобіля, а отже, ні про які штрафи за пересування на автомобілях мова йти не може. Маються на увазі автомобілі, котрі привезли з європейських країн для особистого використання та які у десятиденний термін не пройшли процедуру розмитнення.

Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю ЗМІ озвучив Олег Ярошевич, який очолює громадську організацію «АвтоЄвроСила». За його словами, навіть за умови присутності працівника митниці правоохоронці не мають права на здійснення такої перевірки автомобілів з іноземною реєстрацією. 

«Поліція не наділена повноваженнями провіряти транспортні засоби у відповідності з законом «Про Національну поліцію». І це вкрай важливо не маж права та повноважень робити запити чи викликати працівників митниці», - заявив активіст. Він додав, що поліцейські вже розробили подібні нелегальні схеми, коли вони з метою отримання неправомірної вигоди намагаються зупиняти такі автомобілі. 

«Поліцейські беруть з собою митників, вони сідають в авто та прямують до траси, де й зупиняють подібні транспортні засоби. А потім виникає проблема, котра виходить на рівень YouTube». 



Теги: Донбасс, советы, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх