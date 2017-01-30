Гаага возьмется за иск Украины против России в марте

30.01.2017 08:53

Слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины по агрессии России начнутся в марте 2017 года

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«В марте начнется слушание в Международном суде ООН в отношении нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию о запрете финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации», — сказал он.

В иске Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Документ связан с аннексией Крыма, действиями России на востоке Украины и нарушением прав человека, заявил ранее президент Петр Порошенко.

Как писала Politeka, недавно Климкин заявил, что Киев будет постоянно дополнять новыми фактами иск о нарушениях Москвой прав человека, поданный в Международный суд ООН в Гааге.

Источник: politeka.net