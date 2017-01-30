Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Як українці виграють від земельної реформи

30.01.2017 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Як українці виграють від земельної реформи

Земельна реформа матиме позитивний ефект не лише загалом для економіки України, але також, зокрема, для бізнесу і звичайних громадян

Про це заявив генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Українська правда».

Так, за словами експерта, для населення і бізнесу земельна реформа, що передбачає появу у країні ринку землі, створила б дохідну і безпечну альтернативу для вкладень.

«Її поява вирішила б питання, куди вкладати гроші тим людям, які не довіряють банківській системі і тримають їх під матрацом або в офшорах. Якщо цей ринок відкрити, сюди заходитиме стільки грошей! Навіть якщо запровадити обмеження для іноземців, надходження грошей забезпечать українці – у них дуже багато грошей за кордоном», – каже Фіала.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, реформа, земельный участок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх