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Як українці виграють від земельної реформи
Земельна реформа матиме позитивний ефект не лише загалом для економіки України, але також, зокрема, для бізнесу і звичайних громадян
Про це заявив генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Українська правда».
Так, за словами експерта, для населення і бізнесу земельна реформа, що передбачає появу у країні ринку землі, створила б дохідну і безпечну альтернативу для вкладень.
«Її поява вирішила б питання, куди вкладати гроші тим людям, які не довіряють банківській системі і тримають їх під матрацом або в офшорах. Якщо цей ринок відкрити, сюди заходитиме стільки грошей! Навіть якщо запровадити обмеження для іноземців, надходження грошей забезпечать українці – у них дуже багато грошей за кордоном», – каже Фіала.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, реформа, земельный участок
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