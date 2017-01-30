Як українці виграють від земельної реформи

30.01.2017 16:50

Земельна реформа матиме позитивний ефект не лише загалом для економіки України, але також, зокрема, для бізнесу і звичайних громадян

Про це заявив генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Українська правда».

Так, за словами експерта, для населення і бізнесу земельна реформа, що передбачає появу у країні ринку землі, створила б дохідну і безпечну альтернативу для вкладень.

«Її поява вирішила б питання, куди вкладати гроші тим людям, які не довіряють банківській системі і тримають їх під матрацом або в офшорах. Якщо цей ринок відкрити, сюди заходитиме стільки грошей! Навіть якщо запровадити обмеження для іноземців, надходження грошей забезпечать українці – у них дуже багато грошей за кордоном», – каже Фіала.

Источник: politeka.net