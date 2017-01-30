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Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко
Известный украинский политический обозреватель Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook вспоминает, что сам, когда был нардепом, то стал свидетелем множества молниеносных необдуманных решений, поэтому не особо удивляет, когда сегодня слишком поспешно в парламенте принимаются неправильные решения. Таким решением эксперт называет «закон Савченко», который сегодня играет на руку криминалитету в стране и позволяет чувствовать безнаказанность сотням преступникам, которые содеяли особо тяжкие преступления.
«Не могу понять другого: когда решение всеми уже признано как вредное, если никто, кроме самого одиозного автора его не лоббирует, то почему так трудно просто взять и исправить глупость? Я опять о бывшем первом номере «Батькивщины» Надежде Савченко и ее ужасной инициативе о сокращении сроков за решеткой для тех, кто не сотрудничал со следствием, умышленно затягивал процесс, совершил особо тяжелые и множественные и комбинированные преступления и тому подобное», – написал Черновил.
Эксперт подчеркивает, то есть, то, что ранее в суде рассматривалось, как отягчающие обстоятельства, теперь во внесудебной процедуре стало фактором, который уменьшает наказание.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, парламент, закон
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