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Киевляне объединились против ЖЭКа и «отжали» свой дом назад
Киевляне массово жалуются на произвол частных ЖЭКов. Управляющие компании, доставшиеся многим жильцам столичных новостроек в придачу с покупкой квартиры, часто придумывают свои правила игры, завышают цены и отказываются передавать жильцам в управления дома, не выполняя при этом своих законных обязательств, передают Вести.
Житель одного из домов на ул. Вильямса в Голосеевском районе, Денис, был возмущен, что местный поставщик теплоэнергии, компания «Теплопостачсервис», являющаяся посредником, отказывается подписать с ним договор об оплате за потребленную тепловую энергию по показаниям счетчика до тех пор, пока он не оплатит предыдущую платежку.
«За прошлый месяц мне пришел счет почти на 5 тыс. грн. Эту сумму насчитали, непонятно по каким критериям. Я не собираюсь платить, пока мне не сделают перерасчет. Объяснить мне, согласно какому закону они отказывают в подписании договора, в «Теплопостачсервисе» не смогли», — говорит Денис.
Как объяснили в мэрии, данная организация не имеет законных оснований для отказа и не может заставлять жителей оплатить предыдущие счета. «Данная собственная инициатива компании — поставщика тепла незаконна», — сказали нам.
Но, как оказалось, его случай не единственный. Жители еще одного ЖК в Голосеево долгое время жаловались на то, что ЖЭК не пускал в дом никаких провайдеров, удерживая монополию приближенного к руководству ЖЭКа поставщика услуг. А в одном из домов на ул. Тычины в Днепровском районе жильцы долгое время платили за неработающий лифт.
«В нашем жилом комплексе первые полтора года после заселения работали только два лифта из трех. В эксплуатирующей организации нам объясняли, что пока не заселится 75% квартир, будем экономить, хватит нам и двух лифтов. Когда начали разбираться, оказалось, что на самом деле все это время мы платим за полноценную работу трех лифтов, как, впрочем, и за уборку снега круглый год», — рассказывает Андрей Матвеев.
Про неэффективность судов в подобных случаях говорит нам глава ОСМД ЖК «Васильковский» на Коломиевском переулке 17–31а, который обслуживает частный ЖЭК, Юрий Лазнюк. По его словам, после двух лет судов жильцы решили силой забрать свой дом.
«Нам надоело. Мы объединились и «отжали» свой дом назад. Срезали все замки в нежилых помещениях и поставили новые. Возникли трудности с подписанием договоров, так как документы на дом, несмотря на многочисленные решения суда, частный ЖЭК нам так и не передал. Но и без них мы смогли договориться с «Киевэнерго» и другими. Сейчас делаем новые документы», — говорит Лазнюк.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, жэк
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