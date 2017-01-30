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Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием
Держатели еврооблигаций Приватбанка требуют от украинских властей возмещения инвестиции в ценные бумаги финансового учреждения
Об этом говорится в письме, текстом которого располагают Українські Новини.
Письмо направил советник комитета держателей ценных бумаг – юридическая фирма Dechert LLP (Великобритания) — главе Администрации Президента Игорю Райнину, председателю правления Приватбанка Александру Шлапаку, главе Национального банка Валерии Гонтаревой, директору Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константину Ворушилину, послу США в Украине Мари Йованович, посольству Швейцарии в Украине.
В письме отмечается, что украинские власти признали незаконной конвертацию обязательств перед Cargill и в результате их возместили. В то же время в законодательстве отсутствуют основания трактовать по-разному обязательства перед Cargill и перед держателями еврооблигаций.
Юристы считают, что власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями еврооблигаций в соответствии с условиями обращения ценных бумаг. Dechert отмечает, что ее клиенты не являются связанными с банком лицами. Нарушение этих обязательств дает основание держателям евробондов требовать возмещения инвестиций в судебном порядке.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, ПриватБанк, требование
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