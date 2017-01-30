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Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием

30.01.2017 21:18
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Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием

Держатели еврооблигаций Приватбанка требуют от украинских властей возмещения инвестиции в ценные бумаги финансового учреждения

Об этом говорится в письме, текстом которого располагают Українські Новини. 

Письмо направил советник комитета держателей ценных бумаг – юридическая фирма Dechert LLP (Великобритания) — главе Администрации Президента Игорю Райнину, председателю правления Приватбанка Александру Шлапаку, главе Национального банка Валерии Гонтаревой, директору Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константину Ворушилину, послу США в Украине Мари Йованович, посольству Швейцарии в Украине.

В письме отмечается, что украинские власти признали незаконной конвертацию обязательств перед Cargill и в результате их возместили. В то же время в законодательстве отсутствуют основания трактовать по-разному обязательства перед Cargill и перед держателями еврооблигаций.

Юристы считают, что власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями еврооблигаций в соответствии с условиями обращения ценных бумаг. Dechert отмечает, что ее клиенты не являются связанными с банком лицами. Нарушение этих обязательств дает основание держателям евробондов требовать возмещения инвестиций в судебном порядке.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, ПриватБанк, требование
 
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