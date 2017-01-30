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Легалізація зброї в Україні: експерт розповів про страшні наслідки
Легалізація зброї в Україні може призвести до страшних наслідків
Про це в інтерв’ю ONLINE.UA заявив волонтер, засновник фонду «Вернись живим» Віталій Дейнега.
«Я зовсім не впевнений, що легалізація зброї призведе до того, що в нас стрімко все стане спокійно, усі стануть дуже ввічливі», – каже волонтер, додаючи, що не є великим прихильником легалізації короткого стовбура.
На його думку, якщо зброю дозволять носити всім, ми матимемо таку ж ситуацію, як із Пашинським, лише «в десятки разів частіше». «Звичайна людина, яка купила собі ствол у магазині і яким щось не сподобалося на дорозі, вискакуватиме і стрілятиме в того, хто йому не догодив. Якщо зараз люди, зіткнувшись машинами на дорозі, вибігають іноді з монтуванням один на одного – тут вони вискочать із вогнепальною зброєю», – вважає Дейнега.
Він також зазначає, що в Україні навіть поліція не вміє стріляти нормально. «Як ми це бачили в декількох інцидентах. І дуже сумно, що замість того, щоб виправляти ситуацію або розібратися, що трапилося, наприклад, у Княжичах, Аваков із Геращенком займаються маячнею. Вибачте мене, але коли Геращенко, коментуючи історію з Пашинським, починає розповідати про те, що підстрелений чоловік бив дружину – це дно», – розповідає волонтер.
Крім того, він задається питанням, якщо цей чоловік бив дружину, чому він досі був на волі. Ситуація з Пашинським, на його думку, погана. Зокрема, вона показує наявну дискримінацію, коли багато людей мають зброю і нерівні права з іншими громадянами.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, оружие, легализация
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