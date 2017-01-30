Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины

30.01.2017 17:58

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили статистические данные за 2016-й год, согласно которым в течение года в банках украинского государства были обнаружены значительные финансовые сбережения так называемых «чиновников» самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР». Как передаёт replyua.net со ссылкой на правительственный портал Украины, речь идёт о 28,54 млн гривен.



Уже известно, что мониторинг движения финансов террористов, которые занимают руководящие должности во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей отслеживала Финансовая полиция Украины. Благодаря оперативности ведомства была произведена идентификация лиц, которые в течение минувшего года оказывались в «ЛНР» и «ДНР» на постах местных «чиновников». Благодаря такому мониторингу и идентификации Финансовой полиции Украины удалось актуализировать список «чиновников» самопровозглашённых «республик» — их денежные средства были отслежены.



Сообщается, что в связи с их незаконной деятельностью на юго-востоке Украины финансовые средства были заморожены на счетах банков. Пока не сообщается о том, какая судьба ждёт изъятые у «чиновников ЛДНР» финансовые средства.

Источник: replyua.net