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Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины
В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили статистические данные за 2016-й год, согласно которым в течение года в банках украинского государства были обнаружены значительные финансовые сбережения так называемых «чиновников» самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР». Как передаёт replyua.net со ссылкой на правительственный портал Украины, речь идёт о 28,54 млн гривен.
Уже известно, что мониторинг движения финансов террористов, которые занимают руководящие должности во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей отслеживала Финансовая полиция Украины. Благодаря оперативности ведомства была произведена идентификация лиц, которые в течение минувшего года оказывались в «ЛНР» и «ДНР» на постах местных «чиновников». Благодаря такому мониторингу и идентификации Финансовой полиции Украины удалось актуализировать список «чиновников» самопровозглашённых «республик» — их денежные средства были отслежены.
Сообщается, что в связи с их незаконной деятельностью на юго-востоке Украины финансовые средства были заморожены на счетах банков. Пока не сообщается о том, какая судьба ждёт изъятые у «чиновников ЛДНР» финансовые средства.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, деньги, банк, миллионы, ЛНР
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