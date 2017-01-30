Насколько вырастут зарплаты украинцев в 2017

30.01.2017 10:15

В прошлом году реальные заработные платы выросли на 11,6% — эксперты прогнозируют украинцам аналогичные темпы роста зарплат и в 2017 году

Об этом говорится в материале «Сегодня».

По подсчетам Госслужбы статистики, номинальные зарплаты в прошлом году увеличились на 18,6%, а реальные, с учетом инфляции, на 11,6 %. В декабре прошлого года среднестатистический украинец заработал почти 6500 грн, или на 1200 грн больше, чем в декабре 2015 года.

Мнения экономистов относительно источника роста зарплат разнятся. Иван Никитченко полагает, что средние заработки в декабре из-за поднятия минзарплаты с 1450 до 1600 грн.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что заработки увеличились из-за выбеливания зарплат: «Вывод зарплат из тени дал около 11% прироста из 18,6%, которые рассчитала статистика. Остальные 7,6% — прежде всего за счет сокращений работников, ведь фонд зарплаты остался прежним, а сотрудников стало меньше. Но больше им платить не стали, сэкономив деньги, прежде всего в госсекторе, науке. Действительно выросли зарплаты у военных и в агросекторе, куда сейчас идут инвесторы».

Эксперты рынка труда обещают рост зарплат и в 2017 году. Большинство бизнес-структур готовы поднять с января зарплаты зарабатывавшим меньше 3200 грн, а остальным — на 10% за год. Охрименко прогнозирует повышение официальных зарплат за год на 15% за счет вывода их из тени, инфляции и роста соцстандартов.

Источник: politeka.net