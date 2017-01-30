- Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко10:28
- Насколько вырастут зарплаты украинцев в 201710:15
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Гаага возьмется за иск Украины против России в марте08:53
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
- Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе07:23
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- Особый вид маньячества: Российские оккупанты зачем-то уничтожают деревья в Алуште 21:20
- Россия не собирается уходить из Украины, - Геращенко20:57
Насколько вырастут зарплаты украинцев в 2017
В прошлом году реальные заработные платы выросли на 11,6% — эксперты прогнозируют украинцам аналогичные темпы роста зарплат и в 2017 году
Об этом говорится в материале «Сегодня».
По подсчетам Госслужбы статистики, номинальные зарплаты в прошлом году увеличились на 18,6%, а реальные, с учетом инфляции, на 11,6 %. В декабре прошлого года среднестатистический украинец заработал почти 6500 грн, или на 1200 грн больше, чем в декабре 2015 года.
Мнения экономистов относительно источника роста зарплат разнятся. Иван Никитченко полагает, что средние заработки в декабре из-за поднятия минзарплаты с 1450 до 1600 грн.
Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что заработки увеличились из-за выбеливания зарплат: «Вывод зарплат из тени дал около 11% прироста из 18,6%, которые рассчитала статистика. Остальные 7,6% — прежде всего за счет сокращений работников, ведь фонд зарплаты остался прежним, а сотрудников стало меньше. Но больше им платить не стали, сэкономив деньги, прежде всего в госсекторе, науке. Действительно выросли зарплаты у военных и в агросекторе, куда сейчас идут инвесторы».
Эксперты рынка труда обещают рост зарплат и в 2017 году. Большинство бизнес-структур готовы поднять с января зарплаты зарабатывавшим меньше 3200 грн, а остальным — на 10% за год. Охрименко прогнозирует повышение официальных зарплат за год на 15% за счет вывода их из тени, инфляции и роста соцстандартов.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, зарплата, украинцы
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- Ученые пообещали бессмертие уже в нынешнем столетии10:35
- Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко10:28
- Насколько вырастут зарплаты украинцев в 201710:15
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- В Японии превратили iPhone в электробритву10:00
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Гаага возьмется за иск Украины против России в марте08:53
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение