Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Насколько вырастут зарплаты украинцев в 2017

30.01.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Насколько вырастут зарплаты украинцев в 2017

В прошлом году реальные заработные платы выросли на 11,6% — эксперты прогнозируют украинцам аналогичные темпы роста зарплат и в 2017 году

Об этом говорится в материале «Сегодня».

По подсчетам Госслужбы статистики, номинальные зарплаты в прошлом году увеличились на 18,6%, а реальные, с учетом инфляции, на 11,6 %. В декабре прошлого года среднестатистический украинец заработал почти 6500 грн, или на 1200 грн больше, чем в декабре 2015 года.

Мнения экономистов относительно источника роста зарплат разнятся. Иван Никитченко полагает, что средние заработки в декабре из-за поднятия минзарплаты с 1450 до 1600 грн.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что заработки увеличились из-за выбеливания зарплат: «Вывод зарплат из тени дал около 11% прироста из 18,6%, которые рассчитала статистика. Остальные 7,6% — прежде всего за счет сокращений работников, ведь фонд зарплаты остался прежним, а сотрудников стало меньше. Но больше им платить не стали, сэкономив деньги, прежде всего в госсекторе, науке. Действительно выросли зарплаты у военных и в агросекторе, куда сейчас идут инвесторы».

Эксперты рынка труда обещают рост зарплат и в 2017 году. Большинство бизнес-структур готовы поднять с января зарплаты зарабатывавшим меньше 3200 грн, а остальным — на 10% за год. Охрименко прогнозирует повышение официальных зарплат за год на 15% за счет вывода их из тени, инфляции и роста соцстандартов.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, зарплата, украинцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх