Почему стопорится создание финансовой полиции

30.01.2017 13:18

Президент Украины Петр Порошенко не смог устоять перед искушением ручного управления властью в стране

Такое мнение высказал Генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала комментируя промедление с реализацией реформы финансовой полиции в Украине, пишет «Украинская правда».

По его словам, когда ты находишься в бизнесе или оппозиции, все очень хорошо видно. Но после прихода к власти понимаешь, что эти рычаги контроля становятся удобными. Поэтому украинские президенты и не хотят отдавать их какому-то независимому органу.

«Хочется ими пользоваться, потому что это дает тебе возможность контролировать других бизнесменов, парламент, политическую оппозицию или союзников», — сказал Фиала.

Он добавил, что не смог пока отказаться от этих рычагов и Порошенко.

«Это ручное управление властью в стране — политической и экономической. Поэтому, к сожалению, Петр Алексеевич, как и все его предшественники, не смог пока уйти от искушения им воспользоваться», — сказал Фиала.

Источник: politeka.net