Скандальный бизнесмен эвакуирует сафари-парк из Крыма

30.01.2017 17:48

Бизнесмен Олег Зубков вслед за открытием своего бизнеса в Турции, собирается перевезти в эту страну коллекцию животных

Об этом он сообщил в эфире радио «Крым.Реалии».

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил изданию, что не собирается «дарить» оккупационному правительству Крыма своих животных. Бизнесмен пообещал вывезти всю коллекцию в Турцию, где планирует открыть новый зоопарк.

«У этого несчастного правительства, которое сегодня мне ставит палки в колеса в развитии и кошмарит бизнес, не будет никаких возможностей (помешать вывозу животных – КР). Когда будут выполнены все ветеринарные требования России, международные требования и по вывозу этих львов, тигров и других животных на территорию Турции», – сказал он.

По словам Олега Зубкова, Турцию он выбрал из-за благоприятных условий ведения бизнеса и подходящего для животных климата.

Стоит отметить, что парк львов «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске и является крупнейшим сафари-парком Европы. Сам Зубков известен тем, что горячо поддержал аннексию Крыма и даже обещал натравить своих львов на украинцев. Однако позднее разочаровался в новой власти и стал ее последовательным критиком. В Крыму против Зубкова открыто несколько уголовных дел.

Источник: politeka.net