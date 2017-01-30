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Скандальный бизнесмен эвакуирует сафари-парк из Крыма
Бизнесмен Олег Зубков вслед за открытием своего бизнеса в Турции, собирается перевезти в эту страну коллекцию животных
Об этом он сообщил в эфире радио «Крым.Реалии».
Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил изданию, что не собирается «дарить» оккупационному правительству Крыма своих животных. Бизнесмен пообещал вывезти всю коллекцию в Турцию, где планирует открыть новый зоопарк.
«У этого несчастного правительства, которое сегодня мне ставит палки в колеса в развитии и кошмарит бизнес, не будет никаких возможностей (помешать вывозу животных – КР). Когда будут выполнены все ветеринарные требования России, международные требования и по вывозу этих львов, тигров и других животных на территорию Турции», – сказал он.
По словам Олега Зубкова, Турцию он выбрал из-за благоприятных условий ведения бизнеса и подходящего для животных климата.
Стоит отметить, что парк львов «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске и является крупнейшим сафари-парком Европы. Сам Зубков известен тем, что горячо поддержал аннексию Крыма и даже обещал натравить своих львов на украинцев. Однако позднее разочаровался в новой власти и стал ее последовательным критиком. В Крыму против Зубкова открыто несколько уголовных дел.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, зоопарк, эвакуация, бизнесмен
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