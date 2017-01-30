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У Києві почали говорити за проїзд у метро по 6 гривень

30.01.2017 15:40
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У Києві почали говорити за проїзд у метро по 6 гривень

У Київській міській державній адміністрації оцінюють одну поїздку в столичному метрополітені у 6 гривень. Про це повідомляє видання «Українські новини» з посиланням на дані керівника департаменту транспортної інфраструктури КМДА Майзеля Сергія, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день проїзд у київському метрополітені за собівартістю перевищує навіть 6 гривень. Проїзд на міському наземному транспорті «Київпастрансу» оцінюють в 5 грн. 20 коп.», - заявив він. В той самий час чиновник наголосив, що наразі переглядати вартість проїзду у вищезазначених транспортах не планується. Як повідомлялося раніше, з січня 2017 року проїзд в електротранспорт та метро в Києві коштує 4 гривні за одну поїздку.

Крім того, раніше також зазначалося, що ціни на проїзд у столичному громадському транспорті подорожчав на 1-2 гривні, а в позаміських сполученнях Київщини – від 3 до 4 гривень. Столичні перевізники пояснюють таку ситуацію звичайним процесом і не підвищенням вартості проїзду, а «збільшенням до необхідного мінімуму», оскільки раніше деякі перевізники демпінгували заниженими цінами на проїзду у місті. Вони ж пояснюють підвищення вартості проїзду дорогим пальним та деталями. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Киев, метро, проезд
 
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