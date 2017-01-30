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«Убийцы» Геращенко оказались уголовниками

30.01.2017 20:42
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«Убийцы» Геращенко оказались уголовниками

Преступники, готовившие покушение на народного депутата Антона Геращенко, оказались уголовниками-рецедивистами

Об этом сообщает «Информационное сопротивление». 

Один из задержанных трижды судим. Дважды за кражу, а один раз – за неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение. Родом он из г. Крестовка Донецкой обл. (быв. Кировское, в настоящее время контролируется «ДНР»).

Второй задержанный дважды судим – за кражу и за разбой. Постоянное место жительства –г. Алушта в Крыму.
Отмечается, что оба отбывали свои крайние сроки в Керченской ИК №126.

Как известно, спецслужбы РФ якобы устроили покушение на нардепа Антона Геращенко для дестабилизации парламента. Многие эксперты заявляют, что это инсценировка.

 

Источник:  politeka.net

 



Теги: Донбасс, уголовник, Геращенко
 
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