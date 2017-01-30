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Украинцам рассказали, как экономить на отоплении
Для экономии на отоплении жилья нужен не только домовой счетчик потребления тепла, но и индивидуальный счетчик в квартире, а также регулятор потребления тепловой энергии
Об этом рассказала независимый энергетический эксперт Мария Яковлева, пишет crisis.in.ua.
«Нужно ставить квартирный счетчик. Вы тогда бы понимали, сколько лично потребляете тепла в своей квартире, а сколько тратится во внутренне домовых сетях дома, подъездах, подвале. Но это возможно сделать не во всех домах, а только в домах с горизонтальной разводкой отопления. Это преимущественно новые дома. В старом жилищном фонде вертикальная разводка отопления, поэтому там не получится установить для каждой квартиры отдельный счетчик», — сказала она.
Для владельцев квартир в старых домах также есть инструмент, который поможет сэкономить – это распределители на каждую батарею. Это небольшие приборы, которые надо закрепить на каждую батарею. Они считают количество тепла от каждой батареи.
«Потом вы это плюсуете и получаете общее количество тепла. Нужно организоваться со всеми своими соседями, всем домом. Нельзя индивидуально поставить, прийти к своему балансодержателю — в ЖЭК, ОСМД или управляющую компанию — и сказать, что, мол, смотрите я поставил распределитель, вы меня исключите из общего списка, буду платить только за себя», — говорит эксперт.
По ее словам, если все соседи поставят распределитель и если установлен счетчик в доме, тогда есть понимание общего потребления тепла.
«Дальше они подают свои данные (сколько отдельно потребили тепла). Разница — это потребление во внутренне домовых сетях, которое равномерно распределяется между всеми жильцами к оплате», — посоветовала Мария Яковлева.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, отопление, экономия
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