Украинцев атакуют мошенники-Робин Гуды

30.01.2017 10:57

Разгул интернет-мошенничества породил и тех, кто пытается заработать на самих мошенниках

В социальных сетях появились объявления, авторы которых предлагают за отдельную плату найти мошенников, в частности таких, которые взяли через интернет предоплату за определенный товар и исчезли, пишет «Сегодня».

Журналисты издания связались с автором одного из таких объявлений и представились пострадавшими от рук мошенников. По легенде, они перечислили деньги продавцу новой стиральной машины, а в итоге остались без денег и товара.

Ответивший им человек назвался хакером и заявил о готовности вычислить обидчика, но через три недели, когда выйдет из тюрьмы. На вопрос о том, каковы гарантии вычисления мошенника, он объяснил, что номера мобильных телефонов часто привязаны к странице в соцсетях. А взломать страницу ему помогает родственник, у которого есть связи в спецслужбах.

Хакер рассказал, что узнав настоящее имя мошенника, он начинает его «терроризировать»: рассылает его друзьям сообщения, ищет на него компромат. По словам мужчины, рано или поздно аферист сам звонит и предлагает откупиться. Он же называет ту сумму, которую мошенник взял у жертвы.

Несмотря на то, что в «рекламном» объявлении хакера значится, что он берет 1% от возвращенной суммы, в разговоре он признался, что иногда плату не берет вовсе, только информацию о мошеннике.

«Если я узнаю, что он выманил у вас 10 тысяч, а у него на счетах 100 тысяч, то извините, 90 тысяч я заберу себе как «дивиденды». И я, и он в данном случае преступники. Но мне интересно и нравится наказывать негодяев, которые обманывают простых людей. В какой-то мере я считаю себя Робин Гудом», — подытожил он.

При этом в Нацполиции категорически советуют обходить стороной подобных «борцов за справедливость».

«Такой вид помощи незаконен и нет гарантии, что «Робин Гуд» не возьмется потом шантажировать жертв повторно», — отмечают правоохранители.

Источник: politeka.net