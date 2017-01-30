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В Кабмине рассказали, как будут оживлять «Укрпошту»

30.01.2017 22:31
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В Кабмине рассказали, как будут оживлять «Укрпошту»

В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, передает Politeka.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Укрпочта», как организация, будет сохранена. «Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия», — подчеркнул глава правительства.
Среди проблем деятельности компании перечислили низкий уровень автоматизации процессов и недостаточное технологическое оснащение.

Говоря о планах руководства по обновлению автопарка, глава правительства отметил необходимость соблюдения максимального уровня локализации производства этой техники на территории Украины.

Также на совещании в КМУ был поднят вопрос расширения финансовых услуг, предоставляемых компанией. По мнению Гройсмана, целесообразно скооперировать предприятие и государственную банковскую систему. «Это позволит уменьшить расходы на содержание сетей и повысить качество предоставляемых услуг», — считает он.
Кроме того премьер-министр посоветовал не сокращать сотрудников, а думать, как их загружать работой.



Теги: Донбасс, Укрпошта, Кабмин
 
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