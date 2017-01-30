- В Кабмине рассказали, как будут оживлять «Укрпошту»22:31
- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием21:18
- Бди! В интернете массово орудуют «продавцы воздуха»21:00
- «Убийцы» Геращенко оказались уголовниками20:42
- Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов18:58
- 4 млрд на тероризм в Україні: шокуючі результати розслідування держслужби18:42
- Украинцам рассказали, как экономить на отоплении18:15
- Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины17:58
- Скандальный бизнесмен эвакуирует сафари-парк из Крыма17:48
В Кабмине рассказали, как будут оживлять «Укрпошту»
В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»
Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, передает Politeka.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Укрпочта», как организация, будет сохранена. «Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия», — подчеркнул глава правительства.
Среди проблем деятельности компании перечислили низкий уровень автоматизации процессов и недостаточное технологическое оснащение.
Говоря о планах руководства по обновлению автопарка, глава правительства отметил необходимость соблюдения максимального уровня локализации производства этой техники на территории Украины.
Также на совещании в КМУ был поднят вопрос расширения финансовых услуг, предоставляемых компанией. По мнению Гройсмана, целесообразно скооперировать предприятие и государственную банковскую систему. «Это позволит уменьшить расходы на содержание сетей и повысить качество предоставляемых услуг», — считает он.
Кроме того премьер-министр посоветовал не сокращать сотрудников, а думать, как их загружать работой.
Теги: Донбасс, Укрпошта, Кабмин
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Саакашвили начал открытую непримиримую борьбу с украинской коррупцией. К чему это приведет? (ВИДЕО)
- В Запорожье изъяли крупную партию наркотиков
- В "ЛНР" создают новую политпартию - "Наждак"
- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что украинских партий не будет ни в "праймериз ", ни в выборах
- Конкуренты решили взаимодействовать
- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов18:58
- Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины17:58
- Глава МИД Королевства Дания посетит Мариуполь17:05
- В Авдеевку направлен дополнительный отряд полиции16:05
- Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)13:42
- Значна частина Донеччини залишиться без води13:30
- В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ12:30
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- В Кабмине рассказали, как будут оживлять «Укрпошту»22:31
- В Ираке казнён главный палач «Исламского государства» — СМИ22:12
- Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах21:49
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием21:18
- Бди! В интернете массово орудуют «продавцы воздуха»21:00
- «Убийцы» Геращенко оказались уголовниками20:42
- Нет запрету, нет стене: в США протестуют против указа Трампа20:25
- Указ Трампа: авиакомпании снимают с рейсов пилотов-мусульман20:02
- Асад экстренно госпитализирован с инсультом – СМИ19:43
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения