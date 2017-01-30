"Вдавиться і поверне": Український дипломат спрогнозував майбутнє для Криму

30.01.2017 17:21

З часом Російській Федерації потрібно буде повернути Криму туди, де вона його взяла. Про це заявив посол України в Хорватії Левченко Олександр, пише місцеве видання «7Dnevno», передає replyua.net.

«Кримський півострів – це той самий шматок, яким подавиться Російська Федерація під час правління Путіна, або без нього. Кремль буде змушений повернути окуповану територію туди, звідки вона її взяла», - наголосив він. В той самий час дипломат зазначив, що на сьогоднішній день вже протягом кількох років увага Заходу прикована до проблем України на її східних територіях. «Донбас – центр уваги Сполучених Штатів та Європейського союзу. Однак, і про Крим ніхто не забуває, про що свідчать регулярні рішення Європарламенту та Білого дому щодо продовження дії антиросійських санкцій», - зауважив дипломат.

За словами Левченка, «західні політики усвідомлюють, що головною проблемою для України являється не Донбас, а саме окупований Крим». «Тому, що Крим був не просто окупований. Його це й анексували, тобто проголосили територією іншої держави. А це у свою чергу перша в історії Європи анексія території з часів гітлерівської Німеччини. Доки анексія триває, доти міжнародне право не виконується», - відзначив він.

Источник: from-ua.com