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Волонтер повідомив про плани РФ нанести по Україні ракетні удари

30.01.2017 12:45
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Волонтер повідомив про плани РФ нанести по Україні ракетні удари

На своїй сторінці в соцмережі військовий журналіст та волонтер Мирослав Гай повідомив про почате розповсюдження проросійськими бойовиками неправдивої інформації про те, що ЗСУ планують нанести по тимчасово окупованим районам Донбасу удари із застосуванням ракет, повідомляє replyua.net.

Судячи з таких чуток, вважає Гай, можна зробити висновок про плани росіян здійснити ракетні обстріли по Україні.

«Цілком ймовірно, що російська сторона має намір після цього звинуватити нас у невиконанні Мінських домовленостей, що дасть змогу вигадати нову підставу для введення свого контингенту», - зазначив волонтер. Принагідно він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на цей крок влади Російської Федерації.

Напередодні з’явилася інформація про те, що бійці 72-ї бригад ЗСУ здійснили потужні удари по окопам, а також по основним місцях розташування проросійських терористів в районі Ясиноватської розв’язки поруч з Авдіївкою. Завдяки цьому стало можливим знищення цілої групи терористів, зокрема, командира першого батальйону 100-ї бригади так званої «ДНР» котрий має позивний «Грек». У свою чергу активний вогонь по ЗСУ був відкритий із використанням російської артилерії, внаслідок чого троє українських військових загинули.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс, волонтер, план, ракетный комплекс
 
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