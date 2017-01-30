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Второй срок Порошенко: каких неприятностей ждать оппозиции
Депутат Лещенко рассказал о планах властей взять контроль над СМИ
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил о том, что власти хотят отобрать лицензию на вещание у 112 канала, сообщает Politeka со ссылкой на Facebook.
По словам депутата это входит в планы властей по взятию контроля над «критически настроенными медиа».
«Цель — сделать актив «токсичным», а дальше — заставить работать как надо или продаться нужным людям в окружении Порошенко. Полный текст документа скоро будет опубликован.
Только через вскрытие всех таких гнойников можно остановить страну от сползания в намечающийся авторитаризм», – сказал он в интервью телеканалу 112, руководство которому он передал якобы план по отбору лицензии.
По словам депутата, который входит в правящую фракцию Блока Петра Порошенко (БПП), решение президента баллотироваться на второй срок будет довлеть над политикой в ближайшие годы.
Народный избранник предупредил, что это приведет к консолидации силовиков и дискредитации конкурентов.
Напомним, что Сергей Лещенко, бывший главный редактор «Украинской Правды», был избран в Верховную Раду по списку БПП (входилв первую двадцатку ). Однако вскоре он превратился в ярого критика президента и действующей власти.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Порошенко
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