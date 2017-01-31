Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до -16

31.01.2017 10:27

Во вторник, 31 января, синоптики прогнозируют в Украине солнечную погоду с переменной облачностью, осадки не ожидаются. Соответствующую информацию обнародовал Укргидрометцентр.

Так, на западе страны температура днем ожидается от -1 до -5. В северной части Украины - от -2 до -8. В восточных областях также без осадков, днем от -7 до -16. На юге будет солнечно, дневная температура от -2 до -9.

В Киеве дневная температура будет колебаться от -5 до -7.