Холодницький, Білозір, Тимошенко та ще троє нардепів завтра поснідають разом із Трампом

01.02.2017 18:08

Завтра на щорічному молитовному сніданку з Дональдом Трампом будуть присутні народні депутати Оксана Білозір, Валерій Карпунцов, Юлія Тимошенко, Павло Унгурян, Георгій Логвинський, а також глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Про це повідомляє "Українська правда".

Для довідки. Національний молитовний сніданок з президентом США – це щорічна подія, яка проводиться у перший четвер лютого. Захід має закритий характер. Поснідати з Дональдом Трампом можна або через запрошення від адміністрації президента, або купити квиток.



