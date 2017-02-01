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Холодницький, Білозір, Тимошенко та ще троє нардепів завтра поснідають разом із Трампом
01.02.2017 18:08
Завтра на щорічному молитовному сніданку з Дональдом Трампом будуть присутні народні депутати Оксана Білозір, Валерій Карпунцов, Юлія Тимошенко, Павло Унгурян, Георгій Логвинський, а також глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Про це повідомляє "Українська правда".
Для довідки. Національний молитовний сніданок з президентом США – це щорічна подія, яка проводиться у перший четвер лютого. Захід має закритий характер. Поснідати з Дональдом Трампом можна або через запрошення від адміністрації президента, або купити квиток.
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Украина, Донбасс, народные приметы, завтрак, трамплин
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