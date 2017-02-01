Курс НБУ на 1 февраля: доллар стал дешевле, евро - дороже

01.02.2017 08:59

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на среду, 1 февраля.

По сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 4 коп. - до 27,07 грн.

Евровалюта подорожала на 30 коп. - до 29,12 грн.

Курс российского рубля остался на уровне 0,450 грн.