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Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
01.02.2017 09:16
С 1 марта 2017 года в Украине вновь вырастут тарифы на электроэнергию, а, следовательно, работа основных бытовых приборов будут обходится потребителям дороже.
После очередного пересмотра стоимости света, граждане, которые будут использовать до 100 кВт электроэнергии в месяц, заплатят по тарифу 0,9 грн/кВт. Те, кто использует за месяц больше, должны будут рассчитать стоимость оплаты исходя из 1,68 грн/кВт, сообщает Domik.ua.
В следующей таблице рассчитана стоимость часа работы наиболее популярных электроприборов в январе 2017 года и новые значения данных показателей с марта 2017 года.
Фото: olx.uz/
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, март, тарифы, повышение
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