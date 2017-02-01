Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)

01.02.2017 09:16

С 1 марта 2017 года в Украине вновь вырастут тарифы на электроэнергию, а, следовательно, работа основных бытовых приборов будут обходится потребителям дороже.

После очередного пересмотра стоимости света, граждане, которые будут использовать до 100 кВт электроэнергии в месяц, заплатят по тарифу 0,9 грн/кВт. Те, кто использует за месяц больше, должны будут рассчитать стоимость оплаты исходя из 1,68 грн/кВт, сообщает Domik.ua.

В следующей таблице рассчитана стоимость часа работы наиболее популярных электроприборов в январе 2017 года и новые значения данных показателей с марта 2017 года.





