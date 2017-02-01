Нардеп Семенченко сделал скандальное заявление по министру Чернышу (ВИДЕО)

01.02.2017 21:11

Фракция "Самопомощи" готовит постановление Верховной Рады об увольнении с должности министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадима Черныша. Об этом сегодня, в ходе скайп-конференции с "ОстроВом", заявил народный депутат Семен Семенченко.

"Фракция готовит постановление о его смещении, то есть, увольнении, но я считаю, что это предатель Украины. Я не шучу, я не утрирую", - заявил Семенченко.

В то же время депутат отметил, что министр Черныш и его заместитель Георгий Тука лишь исполнители, которые осуществляют волю того, "кто над ними: Порошенко, премьер и их друзя в Москве".