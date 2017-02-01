По всей Украине синоптики обещают без осадков, мороз

01.02.2017 08:40

Температура воздуха днем в стране -3...-5 градусов; ночные показатели будут -11...-13. Ветер западного направления 3-8 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -2...-4, ночью -11...-13.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью -14...-16.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -6...-8, ночью -20...-22.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем -2... -4, ночью -6...-8.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе ожидается -1...+1, ночью -9...-11.