Последние новости раздела
- С сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН09:46
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)09:16
- Курс НБУ на 1 февраля: доллар стал дешевле, евро - дороже08:59
- По всей Украине синоптики обещают без осадков, мороз08:40
- Совбез ООН выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал немедленно прекратить огонь07:39
- Какие праздники появятся у украинцев вместо 8 Марта и 9 Мая22:21
- Порошенко поручил главам всех областей Украины оказать помощь прифронтовой Авдеевке21:32
- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- В министерстве по оккупированным территориям собрали совещание по обеспечению Авдеевки продуктами питания и горючим18:48
- Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)17:05
По всей Украине синоптики обещают без осадков, мороз
01.02.2017 08:40
Температура воздуха днем в стране -3...-5 градусов; ночные показатели будут -11...-13. Ветер западного направления 3-8 м/с.
В центральных областях без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -2...-4, ночью -11...-13.
На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью -14...-16.
В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -6...-8, ночью -20...-22.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем -2... -4, ночью -6...-8.
В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе ожидается -1...+1, ночью -9...-11.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
Читайте также:
- Весна отменяется. Накануне 8 марта к нам идут сильные морозы
- В Украине сегодня пройдут дожди
- Известный политолог: Востоку Украины нужна не федерализация, а децентрализация
- Выборы-2010. В Донбассе на участке "запороли" бюллетени
- Гройсман: Украина входит в серьезный политический кризис
- Этот Крестный ход должен быть в Москву, и там призывать к миру - политолог (ВИДЕО)
- Оккупанты снова штурмуют позиции ВСУ, в Авдеевке идет бой09:30
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" скопилось около 500 автомобилей09:23
- Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"09:10
- "Город продолжает работать" - Жебривский о ситуации в Авдеевке09:06
- Техника боевиков колоннами идет на передовую линию фронта - соцсети08:34
- Оккупированный Донецк: обстрелы не прекращаются, "Грады" работают из города, даже позицию не меняют08:29
- Сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы в Минске 08:11
- Паники нет, все службы координируются - генерал Аброськин о ситуации в Авдеевке на вечер 31 января (ФОТО)08:07
- За сутки боевики провели 86 обстрелов сил АТО - работала тяжелая артиллерия и "Грады"07:59
- В «Авдеевском пасьянсе», разыгрываемом Путиным, он сам и проиграл - Тымчук07:51
- С сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН09:46
- Оккупанты снова штурмуют позиции ВСУ, в Авдеевке идет бой09:30
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" скопилось около 500 автомобилей09:23
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)09:16
- Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"09:10
- "Город продолжает работать" - Жебривский о ситуации в Авдеевке09:06
- Курс НБУ на 1 февраля: доллар стал дешевле, евро - дороже08:59
- В Австралии разогнали LTE-сеть до 1 Гбит/с08:50
- По всей Украине синоптики обещают без осадков, мороз08:40
- Техника боевиков колоннами идет на передовую линию фронта - соцсети08:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
- Дончане сообщают о разрушениях в городе
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки