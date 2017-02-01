Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-26

01.02.2017 16:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-26

Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Об этом сообщили в штабе Военно-морских сил Украины, пишет gordonua.com.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта корабля были также выпущены сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

Напомним, 27 января украинское водолазное судно "Почаев" обстреляли с буровой платформы в Черном море.

 Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря, но гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову Крым. Его эксплуатировал "Черноморнефтегаз", который Россия захватила вместе с Крымом.

22 декабря был сформирован специальный трибунал ООН, который в начале 2017 начнет рассмотрение иска Украины к РФ. В иске Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав, включая права на природные ресурсы континентального шельфа, в том числе, на шельфе, прилегающем к аннексированному Крыму, а также компенсировать нанесенный ущерб.


Фото: uapress.info/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, самолет, обстрел, корабль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх