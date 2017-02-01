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Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-26
Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.
Об этом сообщили в штабе Военно-морских сил Украины, пишет gordonua.com.
По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта корабля были также выпущены сигнальные ракеты.
Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.
Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.
Напомним, 27 января украинское водолазное судно "Почаев" обстреляли с буровой платформы в Черном море.
Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря, но гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову Крым. Его эксплуатировал "Черноморнефтегаз", который Россия захватила вместе с Крымом.
22 декабря был сформирован специальный трибунал ООН, который в начале 2017 начнет рассмотрение иска Украины к РФ. В иске Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав, включая права на природные ресурсы континентального шельфа, в том числе, на шельфе, прилегающем к аннексированному Крыму, а также компенсировать нанесенный ущерб.
Фото: uapress.info/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, самолет, обстрел, корабль
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