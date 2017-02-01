Россияне с боевого корабля в Черном море обстреляли украинский военный самолет АН-26

01.02.2017 16:35

Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Об этом сообщили в штабе Военно-морских сил Украины, пишет gordonua.com.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта корабля были также выпущены сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

Напомним, 27 января украинское водолазное судно "Почаев" обстреляли с буровой платформы в Черном море.

Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря, но гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову Крым. Его эксплуатировал "Черноморнефтегаз", который Россия захватила вместе с Крымом.

22 декабря был сформирован специальный трибунал ООН, который в начале 2017 начнет рассмотрение иска Украины к РФ. В иске Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав, включая права на природные ресурсы континентального шельфа, в том числе, на шельфе, прилегающем к аннексированному Крыму, а также компенсировать нанесенный ущерб.