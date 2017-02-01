С сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН

01.02.2017 09:46

Украина с сегодняшнего дня начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передают украинские СМИ.

Отметим, председательство продлится на протяжении февраля. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период.

Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при ООН Владимир Ельченко.

Как известно, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Пять стран - Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония - были избраны в прошлом году непостоянными членами Совета Безопасности на 2016-2017 годы. С 31 декабря этого года свои кресла в Совете Безопасности освободили Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия и Испания.

Делегаты 70-й сессии Генассамблеи ООН летом этого года выбрали новых непостоянных членов Совета на 2017-2018 годы: Боливия, Эфиопия, Швеция, Казахстан (впервые становится членом СБ), Италия и Нидерланды (страны разделили место за столом в Совете от западноевропейской группы на следующие два года).

Совет Безопасности состоит из 15 членов организации. Великобритания, КНР, Франция, РФ и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.