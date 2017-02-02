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Безвиз для Украины близок: В ЕС озвучили новую дату

02.02.2017 21:41
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Безвиз для Украины близок: В ЕС озвучили новую дату

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017

Об этом говорится в статье ЕП «Безвизх к отпуску: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины».

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле Украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля», — говорится в статье.

Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить «механизм приостановления». Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.

В марте можно рассчитывать на начало триалог по Украине (в случае Грузии он забрал только один день), в апреле — перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае — на одобрение Советом ЕС.

Если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

Как писала Politeka, шансы на то, что Украина станет следующей после Грузии страной, граждане которой получат безвизовый режим с ЕС, большие и оправданы.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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