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Бои в Авдеевке: как отреагирует курс гривны
Курс гривны на наличном рынке в феврале может находиться в диапазоне 27,5-29,5 грн. за доллар США
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аналитиков FOREC CLUB.
Эксперты прогнозируют, что эскалация боевых действий в районе Авдеевки и приостановка работы коксохимического завода и других промышленных предприятий региона могут привести к сокращению производства в металлургии и падению украинского экспорта.
Весомыми также будут внешние факторы, в частности, изменения экономической и политической поддержки Украины новым президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, политика протекционизма, которую исповедует новое руководство США, может ослабить цены на основные экспортные товары Украины.
«Выход на рынок НБУ для покупки валюты в диапазоне 27-27,2 грн. за доллар говорит о приемлемости курса и отсутствии ожиданий укрепления гривны ниже этих отметок. Приближение курса к отметкам 27,8-28 грн. за доллар выступает сейчас верхним ориентиром для межбанка, при которых регулятор начинает активно продавать валюту для стабилизации ситуации», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREC CLUB.
Теги: Донбасс, гривня, Авдеевка, АТО, курс валют
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