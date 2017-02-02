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Долги аграрного олигарха: сколько заплатят украинцы

02.02.2017 13:40
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Долги аграрного олигарха: сколько заплатят украинцы

Из-за долгов компаний аграрного бизнесмена Олега Бахматюка, государство за счет денег налогоплательщиков должно дополнительно докапитализировать банки на 3 млрд грн

Об этом в интервью для ЛІГА.net заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Владелец аграрного холдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк имеет проблемы с возвратом кредитов украинским государственным банкам.

«У него была задолженность в 5,3 млрд грн перед госбанками. Но на днях мы сверяли цифры и увидели, что с учетом процентов и пени она выросла уже до 6,2 млрд грн», — заявила глава НБУ.

Она при этом утверждает, что Бахматюк не обслуживает кредиты, а лишь частично выплачивает проценты.

«Так называемая реструктуризация его займов в госбанках обошлась последним приблизительно в 3 млрд грн сформированных резервов. То есть государство должно внести в капитал этих банков эти 3 млрд за счет наших налогоплательщиков», — отметила Гонтарева.

 

Источник: politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, олигарх, долги
 
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