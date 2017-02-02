Именем Украины: суд разрешил арестовать Януковича

02.02.2017 20:20

Печерский районный суд Киева дал разрешение на арест бывшего президента Виктора Януковича, который бежал в Ростов.

Решение было вынесено 30 января. Об этом говорится в постановлении, которое появилось в Едином реестре судебных решений.

Суд удовлетворил просьбу стороны обвинения, направленную на привлечение Виктора Януковича к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках дела о незаконном завладении угодьями Межигорья.

Также Печерский районный суд наложил арест на плавающие средства ООО "Танталит", которые находились на территории Межигорья.

Источник: from-ua.com