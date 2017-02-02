Из украинских аптек стали пропадать лекарства

Время "Ч" для всех украинцев, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы должно было наступить именно сегодня – 1 февраля. Эту дату Минздрав назвал последним сроком для распродажи запасов лекарств от перечисленных заболеваний по старым правилам, и, соответственно, ценам.

После чего, по версии правительства, цены на эти препараты должны снизиться. А по версии многих фармацевтических компаний они должны напрочь исчезнуть из продажи или стать остро дефицитными.

Страна решила выяснить, сбываются ли уже эти страшилки, насколько оскудел ассортимент лекарств, которыми лечится едва ли не пятая часть всего населения Украины, и главное – что и по каким ценам аптекари предложат нам взамен.

От 21 копейки за дозу

Список медикаментов, вокруг которых поднялась шумиха, не случаен. Именно сердечно-сосудистые болезни (в частности, гипертонию), бронхиальную астму и сахарный диабет второго типа государство посчитало самыми опасными для населения и пообещало гражданам компенсировать стоимость лекарств от них. Соответствующая норма прописана в постановлении Кабмина от 9 ноября прошлого года, а бюджете -2017 на эти цели заложено 500 млн. грн. Выплаты должны начаться уже нынешней весной – с 1 апреля.

Но автоматически дотируемые из казны препараты попали под жесткое государственное регулирование. Во-первых, на них ограничили наценки (оптовую на уровне 5%, розничную – в 15%). Во-вторых, 23 января 2017 года Минздрав обнародовал реестр граничных оптово-отпускных цен, в который попало 21 международное непатентованное название (проще говоря, действующее вещество) и 89 препаратов, изготовленных на их основе. Цены высчитаны из расчета на одну дозу (таблетку или инъекцию) и варьируются от 21 коп. (за сердечно-сосудистый препарат на основе дигоксина) до 9,3 грн. (ингалятор на основе будесонида от бронхиальной астмы).

Как пояснили в Минздраве, эти цены являются референтными: их высчитали, сравнив стоимость аналогичных препаратов в Эстонии, Литве, Румынии, Дании, Словакии, Чехии и Венгрии. Но, как рассказал "Стране" руководитель "Бюро медицинского маркетинга" Юрий Чертков, наши чиновники ориентировались не на средние цены в этих странах, а на минимальный уровень. Не удивительно, что многие импортные лекарства, и даже не дорогие оригинальные препараты, а более-менее приличные генерики из средней ценовой категории, не вписались в минздравовский прайс.

На первый взгляд, никакой катастрофы не произошло. Таблетки, стоимость которых соответствует указанной в реестре, попадут в программу государственных компенсаций. А более дорогие, как и ранее, будут продаваться в аптеках на общих основаниях, и ими могут лечиться украинцы, у которых есть на это деньги. При желании поставщики всегда смогут подогнать цены к указанной властями планке и также поучаствовать в дотационной программе. По крайне мере, именно по такой схеме работает система реимбурсации (компенсации стоимости лекарств) во всем мире.

Но отечественные власти, похоже, выбрали свой уникальный путь. Минздрав так и не пояснил аптекарям можно ли будет продавать в розницу препараты, стоимость которых превышает указанную в официальном реестре. Кстати, добиться внятного ответа от чиновников не удалось и "Стране" - в ведомстве просто попросили "перезвонить позже, скажем, через неделю". А после заявления премьер- министра Владимира Гройсмана о том, что с 1 февраля все препараты от давления, диабета и астмы "значительно подешевеют" фармацевты откровенно занервничали.

"Мы не понимаем, что теперь делать и по каким ценам продавать лекарства. В МОЗе сказали распродать остатки до 1 февраля, но ведь товар по приказу сверху не продается. Люди, услышав, что скоро лекарства подешевеют, наоборот, покупают меньше. В итоге, у нас на складах скопились большие запасы. Поставщики обратно их не берут, а мы не знаем, не придется ли действительно проводить переоценку и продавать дешевле, чем закупали", - рассказал "Стране" директор по маркетингу аптечной сети "Конекс" Сергей Вовк.

Проверять как будет работать реимбурсация по-украински на собственном опыте, рискуя нарваться гнев правительственных чиновников, аптекари побаиваются. Поэтому взять паузу хотя бы на пару-тройку дней в начале февраля некоторые таки решили.

И действительно, еще в январе из аптек стали пропадать многие виды препаратов для гипертоников.

"В аптеках уже невозможно купить самый простой и доступный "Фезам", - говорит киевлянка Екатерина Васильевна. - Продавцы в ответ на вопрос куда делось лекарство, говорят, что его перестали закупать из-за будущей фиксации цены, а остатки быстро распродали".

Запасы пока есть

Юрий Чертков говорит, что многие наименования, в частности, импортные, действительно могут стать непроходными на наш рынок.

По данным исследования PharmXplorer/"Фармстандарт" компании Proxima Research, стоимость 84% препаратов для лечения сердечно-сосудистых болезней превышает указанный МОЗ граничный уровень более чем на 35%, а это 52% всего ассортимента в натуральном выражении. Для препаратов от сахарного диабета второго типа этот показатель составляет 92%, бронхиальной астмы – 88,5%.

"То есть, при условии реализации правительственной модели потенциально эти препараты могут исчезнуть из украинской розницы", - считают исследователи. К примеру, оригинальный препарат с действующим веществом энараприл (от давления) "Ренитек" фирмы Merc стоит в киевских аптеках порядка 150 грн. за 20 таблеток (7,5 грн./шт). При этом в реестре граничных оптово – отпускных цен максимальная стоимость разовой дозы такого препарата не превышает 1,42 грн.

"Вряд ли импортер снизит цену насколько, чтобы препарат вписался в выставленные нашим Минздравом рамки. Ему проще вообще не завозить такие лекарства", - поясняет Чертков.

И добавляет: нынешняя политика государства выгодна, в первую очередь, отечественным производителям, продукция которых практически гарантировано вписывается в нужные цены. Но вопрос в качестве лечения.

В то же время, в пресс-службе "Борщаговского химико-фармацевтического завода" в происходящем не видят трагедии.

"Речь идет о 21 молекуле, которые попадают под референтное ценообразование. Это капля в море. Кроме того, не стоит ожидать пропажи с полок аптек данных препаратов. Ведь врачи, как и раньше, будут выписывать пациентам эти молекулы. Через 10 дней мы увидим, появится ли какое-то ажиотаж вокруг этого вопроса, или ситуация стабилизируется", - пояснили в пресс-службе.

Сергей Вовк говорит, что они будут и дальше продавать все, что не успели сбыть до этого. Но, не исключено, что по сниженным ценам, подстраиваясь под норму о максимальной аптечной наценке в 15%. "Существующих запасов хватит, как минимум, на 2-3 месяца", рассказал Вовк.

То есть, хотя бы немного лекарства все же должны подешеветь. Правда, фармацевты и так говорят, что наценки на сердечные, диабетические и астматические препараты у них невысокие, но существенная разница в ценниках разных аптек (а иногда стоимость одного и того же медикамента отличается в 1,5 раза и более) заставляют усомниться в правдивости этих слов. Независимые эксперты утверждают, что нынешние наценки розницы достигают 30-50%. То есть, цены должны снизиться на 15%-25% уже в ближайшие дни.